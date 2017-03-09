Горбатюк об осуждении Януковича: Нужны изменения в законопроект

Нужно убрать все положения, которые могут привести к избирательному правосудию, сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк

В проект закона о заочном осуждении нужно внести изменения, чтобы приговор по этому закону экс-диктатор Виктор Янукович не смог обжаловать в ЕСПЧ. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк в своем выступлении на заседании круглого стола "Закон о заочном уголовном производстве", передает корреспондент LIGA.net.

Горбатюк подчеркнул, что процедура заочного осуждения является исключительной.

"Поэтому законодательно нужно прописать такие условия, которые позволяли бы суду и следствию утверждать, что все меры по соблюдению прав подозреваемого были предприняты. И только его отказ, его неявка привели к тому, что он не принимает участия в процессе", - сказал он.

По словам Горбатюка, из проекта нужно убрать все положения, которые могут привести к избирательному правосудию.

"В первую очередь речь идёт о сроках действия закона. Он должен быть постоянно действующим. Любые сроки указывают на то, что планируется привлечь определенное количество людей", - пояснил он.

Горбатюк отметил, что в проекте должен быть исчерпывающий перечень действий правоохранительных органов по информированию подозреваемого об уголовном производстве, его сути, обеспечении доступа к следственным действиям.

Также в УПК должна быть предусмотрена процедура пересмотра производства, если осужденный не знал о процессе или не мог по объективным причинам принимать в нем участие.

Горбатюк подчеркнул, что жестко должна быть прописана процедура уведомления о подозрении, предусмотрена процедура видеоконференции с теми, кто находится за границей.

"Если в законопроект не будут внесены такие изменения, то решение по которому лицо будет осуждено, будет отменено Европейским судом и государство Украина будет обязано выплатить компенсацию", - подчеркнул он.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, а 20 января суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

30 января 2017 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование по подозрению Януковича в госизмене.

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