Экс-беркутовцу заменили домашний арест на содержание под стражей

Прокуроры обещают, что после окончания двух месяцев ареста обвинительный акт уже направят в суд

Бывшему беркутовцу Виталию Гончаренко, подозреваемому в убийствах 18 февраля 2014 года во время Майдана, изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщила адвокат Небесной Сотни Евгения Закревская, передает hromadske.ua.



Суд удовлетворил требование прокуратуры после восьми часов заседания.



Прокурор Александр Ковальчук сказал, что после 60 дней ареста, обвинительный акт, после ознакомления всех участников с материалам, направят в суд.

2 марта Святошинский районный суд продлил срок содержания под стражей пятерых экс-беркутовцев.



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