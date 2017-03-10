Красный крест о заложниках: Нужно создать дорожную карту

Президент Международного комитета Красного креста сказал, что пока нет точной информации о том, сколько людей находится в ОРДЛО

Обмен украинских заложников во временно оккупированном Донбассе будет разблокирован в ближайшее время. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного креста Петер Маурер, сообщает Укринформ.

"Относительно вопроса обмена пленными, то это достаточно сложный вопрос. Нужно создать дорожную карту, как именно эта проблема будет решаться. Очень часто этот вопрос проблематичным становится в плане обмена данными с одной стороны на другую сторону. Здесь необходимо соблюдать законодательные нормы, которые могут вступать в противоречие", - сказал Маурер.

По его словам, точно неизвестно, сколько сейчас людей находятся в незаконном содержании на территории ОРДЛО.

"Многие люди пропали без вести в результате конфликта на востоке Украины, но никто не знает их точное количество - возможно, их от 1000 до 2000. Поиск ответов на вопросы и поддержка семей таких лиц являются одними из наших приоритетных задач", - сказал он.

"Мы ведем с властью очень конструктивный диалог по этому вопросу, но мы не должны ослаблять усилия. Для решения этой проблемы ключевое значение будет иметь механизм обмена информацией о пропавших без вести лицах между сторонами", - добавил Маурер.

Он предложил обеим сторонам ускорить идентификацию людей, пропавших без вести.

"МККК готов со своей стороны исполнять роль такого фасилитатора, который сможет наладить контакты по обе стороны линии столкновения. Мы имеем надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", - сказал Маурер.

1 марта советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что боевики подают некорректные списки.

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