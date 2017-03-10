СБУ: Проплаченные "плакальщицы" должны были приковать себя под АП

Глава ведомства Василий Грицак рассказал о срыве одного из возможных сценариев дестабилизации, который якобы включал проплаченный из РФ митинг под АП

Несколько помощников народных депутатов могли готовить по указанию кремлевских кураторов проплаченный митинг под Администрацией президента на Банковой. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в комментарии каналу 112 Украина.

"У нас была информация о том, что именно сегодня группа женщин должна была проводить акцию под Администрацией президента Украины с намерениями приковать себя наручниками... У нас продолжаются работы по документированию причастности лиц из числа помощников нардепов к проявлениям сепаратистского характера, к организации "круглых столов", голосований", - сказал он.

Также Грицак заявил, что в конце зимы на брифинге СБУ продемонстрировала аудиоперехват помощников нардепов, где говорилось о том, что "нужно найти плакальщиц".

"Не могу некоторые вещи объявлять, но, поверьте, мы знаем, кто такие плакальщицы и откуда они пришли", - отметил он

21 февраля 2017 года СБУ разоблачила группу лиц, которая за деньги Кремля готовила акции по дестабилизации Украины.

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