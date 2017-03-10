Гримчак стал замминистра по вопросам оккупированных территорий

С 25 октября 2016 года Юрий Гримчак работал в Министерстве в должности советника министра

Кабмин назначил заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 10 марта 2017 года.

С 25 октября 2016 года Гримчак работал в Министерстве в должности советника министра.

Он родился 30 октября 1965 года в Донецке.

В 2005-2006 годах работал в должности заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации.

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