Генштаб: Россия на саммите ОБСЕ угрожала украинским инспекторам

После озвучивания на 27-м ежегодном саммите ОБСЕ в Вене результатов инспекции в России российская делегация угрожала Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

"Озвученные результаты инспекции в РФ, а также информация о присутствии и незаконной деятельности ее вооруженных сил на востоке Украины, поддержка незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса вызвали бурные дискуссии среди государств-участников, что привело к эмоциональным заявлениям представителей российской делегации, включая угрозы по "подготовке сюрпризов украинским верификаторам", - сообщает управления верификации Генштаба.

Россия в Вене снова попыталась обвинить Киев в нарушении международных обязательств в соответствии с положениями ВД-2011 (Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, - ред.) под предлогом "необычной военной деятельности" на востоке страны. Однако делегация из Киева аргументировано опровергла эти обвинения, отметили в Генштабе.

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"Чтобы нивелировать подобные российские обвинения в адрес Украины, государства-участники ОБСЕ (США, Канада, Дания, Норвегия и Венгрия в составе представителей государств Вышеградской четверки) сообщили о готовности провести в 2017 году на территории Украины, в том числе в зоне АТО до десяти сверхквотних инспекций по ВД-2011", - подчеркнули в Генштабе.

Украина призвала РФ провести такие же мероприятия в приграничной российской зоне "с целью устранения беспокойства" о том, что Кремль создает новые вооруженные формирования и ППД около границы Украины.

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