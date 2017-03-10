Transparency призывает НАБУ проверить гражданство Насирова

Правозащитники считают, что глава ГФС внес заведомо ложные данные в официальные документы, использовав эту "подделку" для получения допуска к гостайне

Украинское отделение международной правозащитной организации Transparency International призвало Национальное антикоррупционное бюро начать досудебное расследование о наличии у главы ДФС Романа Насирова, который был отстранен от обязанностей на время следствия, британского гражданства. Об этом говорится в пресс-релизе TIU.

"Насиров внес заведомо ложные сведения в официальные документы и в дальнейшем использовал "подделку" для получения допуска к государственной тайне", - говорится в тексте заявления правозащитников.

По мнению представителей Transparency International Ukraine, в действиях арестованного главы фискальной службы "усматриваются признаки преступлений", предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

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7 марта 2017 года САП сообщила о наличии у Насирова британского гражданства. Проверяются данные также и о венгерском гражданстве главы ГФС. В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева отправил его под арест с правом внесения залога в 100 млн гривень.

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