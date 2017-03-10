Трамп обсудит с Меркель, как США могут помочь победить Путина
Президент США Дональд Трамп попросит канцлера Германии Ангелу Меркель во время встречи на следующей неделе высказать свое мнение о том, как Соединенные Штаты могут помочь разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Трампа.
Трампу также интересно узнать мнение Меркель о том, как бороться с российским президентом Владимиром Путиным, сказали чиновники.
Три старших журналиста администрации Трампа проинформировали журналистов в Белом доме о предстоящей поездке Меркель в Вашингтон.
Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом впервые с момента его вступления в должность.
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