Украина настаивает на расширении миссии ОБСЕ - Геращенко

Представители Украины встретились с европейской делегацией, которая изучала политику безопасности и гуманитарную ситуацию в Донбассе

Украинская сторона встретилась с европейской делегацией, изучавшей ситуацию с безопасностью в Донбассе. В ходе встречи представители Украины настаивали на расширении и совершенствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко.

Она сообщила, что европейскую делегацию возглавлял Люк Девинь, директор по делам России, восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий.

"Европейские чиновники только-только вернулись из Донбасса, где изучали политику безопасности и гуманитарную ситуацию. Обменялись мнениями относительно эффективности миссии СММ ОБСЕ. Украина настаивает на ее расширении и совершенствовании процедуры мониторинга", - сообщила Геращенко.

Кроме того, она сообщила делегации о ходе переговоров об освобождении заложников в рамках минской группы.

"Мы на этапе привлечения к процессу миссии Верховного комиссара ООН по правам человека (это будет прецедент подобного привлечения миссии), но мы открыты для освобождения ребят", - добавила вице спикер парламента.

Также, по ее словам, были обсуждены вопросы блокады Донбасса.

"Европейские гости привезли хорошие новости о выделении макрофинансовой помощи Украине", - сообщила Геращенко.

Вчера, 9 марта, в СММ ОБСЕ сообщили, что на основе данных воздушного наблюдения 6 марта было обнаружено не менее 16 реактивных систем залпового огня Град недалеко от оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, - ред).

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