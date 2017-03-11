Сутки в АТО: погибли двое военных, 16 ранены

В пятницу девятеро украинских военнослужащих получили ранения и еще семеро травмированы

В пятницу, 10 марта, в зоне АТО погибли двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Ранения или травмы получили всего 16 военнослужащих.



За сутки зафиксировано 107 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков.



На луганском направлении террористы обстреливали позиции сил АТО из Града, 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов.



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