В Беларуси арестованы несколько лидеров акций против Лукашенко

В Беларуси лидер движения За Свабоду Юрий Губаревич, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский арестованы на 15 суток по обвинению в организации марша "Я не тунеядец". Об этом сообщили представители белорусской оппозиции, сообщает Tut.by.

Ольга Ковалькова получила семь суток административного ареста.

Судья Алексей Иршин вынес свое решение, основываясь на том, что Юрий Губаревич принимал участие в несанкционированном мероприятии и "с помощью устной речи выкрикивал лозунги" за отмену декрета № 3 президента Лукашенко о "предупреждении социального иждивенчества". Юрий Губаревич себя виноватым не признал, хотя и согласился с тем, что был на площади, передает Pyx.by.

По его мнению, решение об аресте - это "попытка изоляции, особенно накануне запланированных акций протеста".

В феврале в Беларуси прошли акции протеста против декрета о "тунеядстве". В частности белорусы вышли на улицы Минска и Гомеля. 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что "налог с тунеядцев" в течение ближайшего года взыскивать не будут. Однако соответствующий декрет не отменят.

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