USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Марьинке и Николаевке боевики обстреляли жилые дома

12.03.2017 11:59
По данным полиции, в результате обстрелов террористов повреждены жилые дома в Марьинке и Николаевке
В Марьинке и Николаевке боевики обстреляли жилые дома
Фото: EPA

Жилые дома в Марьинке и Николаевке Донецкой области повреждены в результате обстрела боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Пока известно о трех поврежденных домах. Пострадавших нет.

Село Николаевка Волновахского района в результате обстрела осталось без света.

Боевики ударили по Николаевке в субботу около 19:30.

Перебита линия электроснабжения.

Последствия артударов задокументированы. Эти факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 