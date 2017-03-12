В Марьинке и Николаевке боевики обстреляли жилые дома

По данным полиции, в результате обстрелов террористов повреждены жилые дома в Марьинке и Николаевке

Жилые дома в Марьинке и Николаевке Донецкой области повреждены в результате обстрела боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.



Пока известно о трех поврежденных домах. Пострадавших нет.

Село Николаевка Волновахского района в результате обстрела осталось без света.

Боевики ударили по Николаевке в субботу около 19:30.



Перебита линия электроснабжения.

Последствия артударов задокументированы. Эти факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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