ГУР: Россия открыла на границе центры по подготовке диверсантов

РФ открыла на границе с Украиной и в зоне АТО сеть учебных центров по подготовке диверсантов, сообщает разведка

Страна-агрессор развернула на границе с Украиной сеть учебных центров по подготовке диверсантов. Об этом Главное управление разведки Украины сообщает на своей странице в Facebook.



По данным разведки, на Донбассе активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп боевиков, личный состав которых прошел соответствующую подготовку под руководством российских инструкторов.

"Сеть учебных центров по подготовке диверсантов развернута как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных с Украиной районах Российской Федерации", - уточняет ГУР.

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