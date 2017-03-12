Миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию в зоне АТО

В миссии ОБСЕ объявили о готовновсти к зеркальному птрулированию доя восстановления Донецкой фильтровальной станции

Наблюдательная миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции. Об этом миссия сообщает на своей странице в Twitter.

В ОБСЕ отмечают, что выполнение миссией задач возможно при условии предоставления и соблюдения сторонами конфликта гарантий безопасности.

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