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Миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию в зоне АТО

12.03.2017 16:50
В миссии ОБСЕ объявили о готовновсти к зеркальному птрулированию доя восстановления Донецкой фильтровальной станции
Миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию в зоне АТО
Фото: osce.org

Наблюдательная миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции. Об этом миссия сообщает на своей странице в Twitter.

В ОБСЕ отмечают, что выполнение миссией задач возможно при условии предоставления и соблюдения сторонами конфликта гарантий безопасности.

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