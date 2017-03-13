АП: Блокада в Донбассе мешает ввести точечные санкции против РФ

По словам представителя администрации президента, партнеры Украины прямым текстом говорят, что в условиях блокады не могут вводить санкции

Действия участников торговой блокады с оккупантами мешают принять решение о введении дополнительных точечных санкций против российских компаний, которые будут сотрудничать с "национализированными" украинскими предприятиями в Донбассе. Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире hromadske.ua.



По его словам, такие санкции предусматривают два этапа: предупреждающий и затем точечные санкции против российского бизнеса в случае рейдерского захвата предприятий.



"Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территорию РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции", - пояснил Елисеев.



По его словам, для таких договоренностей "нужно что-то решить с этой блокадой".

"Нам партнеры наши уже говорят прямым текстом, что в этих условиях мы не сможем вводить санкции, потому что вы сами себя наказываете", - говорит Елисеев.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

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