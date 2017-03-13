Главы МИД Люксембурга и Украины прилетели в Мариуполь: фото

Главы МИД двух стран посетят Широкино, которое ежедневно обстреливают террористы

Сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн и глава МИД Павел Климкин прилетели в Мариуполь Донецкой области. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Господин Ассельборн прибыл в зону АТО, чтобы воочию оценить ситуацию на линии разграничения и увидеть последствия российской агрессии против Украины", - отметил Жебривский.

По информации LIGA.net, главы МИД двух стран посетят Широкино, потом встретятся с мэром Мариуполя и представителями ОБСЕ.





13 марта сообщалось, что важное внимание в ходе поездки министра иностранных дел Люксембурга будет уделено анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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