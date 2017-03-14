МИД требует от британского лорда объяснения слов насчет Крыма

Один из консерваторов Палаты лордов британского парламента Ричард Белф повторил кремлевский штамп, что РФ "выполнила волю крымчан", оккупировав Крым

Посольство Украины в Великобритании выясняет, являются ли заявления британского лорда Ричарда Белфа о том, что "Крым исторически - часть России" правдивыми или это очередной фейк пропагандистов из российских СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Посольство связалось с офисом лорда Белфа, чтобы либо получить подтверждение сказанного, либо опровергнуть это как фейк", - говорится в заявлении.

Тем временем, пишут украинские дипломаты, стоит напомнить, что весь цивилизованный мир, включая все ведущие международные организации, уже признал тот факт, что Россия жестоко и трусливо аннексировала Крым, где сейчас систематически нарушает права человека, намеревается уничтожить украинскую идентичность и идентичность национального меньшинства на полуострове - крымских татар.

В посольстве выразили признательность правительству Великобритании за политические и дипломатические усилия против российской агрессии.

"Мы также хотим напомнить о многочисленных заявлениях премьер-министра Британии Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что Крым - это Украина, и Россия обязана вернуть его, а также о том, что санкции против РФ нельзя снимать. МИД продолжит прикладывать все свои усилия для того, чтобы дать отпор отвратительной кремлевской пропаганде, активно распространяемой в западных обществах", - подчеркнули дипломаты.

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Вчера, 13 марта, член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Белф якобы сказал в разговоре с журналистов прокремлевского издания Известия, что РФ "выполнила волю крымчан", совершив силовой захват полуострова. После публикации украинские СМИ связались с политиком, который подтвердил, что считает Крым российским.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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