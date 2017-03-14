В Раде предлагают увековечить память погибших под Иловайском

Депутат-фронтовик Андрей Тетерук призвал учредить День памяти погибших защитников страны, предложенная дата - день выхода из Иловайского окружения

Народные депутаты просят президента Петра Порошенко учредить День памяти погибших защитников Украины 29 августа. Об этом заявил, выступая в парламенте от депутатов-участников добровольческого движения, представитель фракции Народный фронт Андрей Тетерук, передает корреспондент LIGA.net.

"Обращаемся к президенту, Верховному главнокомандующему Украины. Просим своим указом учредить День памяти погибших защитников Украины. Предлагаем отмечать этот день 29 августа - как день, когда украинские войска понесли наибольшие потери. Но перед лицом смерти ни один воин не сложил оружия и не опустил украинский флаг. Тогда не только врагу, но и всему миру мы продемонстрировали стойкость украинской нации", - сказал он.

Спецпроект LIGA.net: Иловайск: смертный путь 93-й бригады

В августе 2014 года в Украину вторглись регулярные части российской армии в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору украинские войска были внезапно расстреляны. Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.