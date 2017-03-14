ГПУ назвала основание для остановки спецследствия по Януковичу

Только добровольная явка экс-диктатора в украинскую прокуратуру может стать основанием для прекращения процедуры заочного расследования, заявили в ГПУ

Основанием для прекращения заочного досудебного расследования против экс-диктатора Виктора Януковича может быть только его добровольная явка в прокуратуру на подконтрольной Украине территории. Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Активность адвокатов беглеца Януковича в последние дни понятна - вот-вот производство против экс-президента Украины будет передано в суд. Заявления адвоката Виталия Сердюка и его "сидение в телевизоре" не отсрочат главного: Янукович ответит перед украинским законом", - написала она.

При этом пресс-атташе Юрия Луценко отметила, что досудебное расследование не прекратится.

"Есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования - это добровольная явка подозреваемого Януковича в орган предварительного расследования на территории Украины. Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет", - резюмировала она.

Сегодня, 14 марта, адвокат Януковича Виталий Сердюк в пресс-релизе сообщил, что процедура заочного осуждения против его клиента якобы прекращена, так как "основания для этого перестали существовать", когда ГПУ получила от коллег из РФ официальное подтверждение адреса экс-диктатора и его согласия "содействовать следствию".

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28 ноября 2016 года генпрокурор в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене, а 15 декабря Печерский райсуд разрешил задержать экс-диктатора и доставить его в суд. 20 января 2017 года было получено разрешение на заочное расследование против него.

9 февраля Рада отказалась рассматривать проект закона, который позволил бы начать процесс заочного осуждения Януковича. 2 марта правозащитники Transparency International заявили, что предлагаемые в УПК правки для заочного осуждения Януковича и его окружения могут якобы лишить украинцев права на защиту и ущемят их свободы.

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