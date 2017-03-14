Украинцы с ID-паспортом смогут ездить в Турцию без виз
Кабинет министров Украины и правительство Турции подписали соглашение об изменении условий взаимных поездок граждан. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
Документом предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующихся паспортами в форме карты ID, содержащие бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, проезжать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Соответствующее соглашение было подписано между правительствами двух стран в Анкаре в ходе официального визита премьер-министра Владимира Гройсмана.
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