Геращенко назвала причину блокирования пункта пропуска в Золотом
Боевики террористической организации ЛНР специально блокируют открытие первого автомобильного пункта пропуска в Золотом Луганской области, поскольку им есть что- скрывать на оккупированной территории. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.
"Мы считали большим успехом в этом направлении разведения тяжелой техники в районе Золотого осенью прошлого года, но сейчас тяжелая техника с одной стороны, это неукраинская сторона", - сказала Геращенко.
По ее словам, завтра во время переговоров в Минске Украина поставит вопрос об разблокировке пункта пропуска в Золотом.
"Мы, осознавая насколько высок поток людей с двух сторон, приложили максимум усилий, например, для того, чтобы был открыт КПВВ Золотое еще 31 марта прошлого года, но до сих пор он не работает..Золотое является наиболее безопасным и наиболее оборудованным технически", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула, что работа КПВВ Золотое заблокирована представителями ОРДЛО, так как по их сторону линии соприкосновения им есть что скрывать.
"Мы считали большим успехом в этом направлении разведения тяжелой техники в районе Золотого осенью прошлого года, но сейчас тяжелая техника с одной стороны, это неукраинская сторона ", - сказала Геращенко.
31 марта в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Золотое.
В тот же день пункт пропуска закрыли из-за блокировки со стороны боевиков террористической организации ЛНР.
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