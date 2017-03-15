Антиукраинские акции в Чехии и Польше спонсировал олигарх из РФ

Белорус Александр Усовский занимался организацией антиукраинских акций в Польше и других странах Восточной Европы, а спонсировал - Константин Малофеев

Демонстрации в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии в 2014 году организовывал белорусский сталинист Александр Усовский, а деньги на это он получал от российского олигарха Константина Малофеева. Об этом стало известно на основе анализа электронной почты и других данных компьютера Усовского, доступ к которым получили хакеры Киберхунты и Украинского Киберальянса, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на чешское издание Hospodářské noviny.

"Хочу помочь вам организовать в Праге движение против собственности украинских олигархов. Вам нужны деньги на флаги и баннеры? ", - написал Усовский чешскому активисту и руководителю Компартии Чехии и Моравии Ладиславу Кащуке. Кащука был готов провести в Праге демонстрацию против "фашистов в Киеве".

Александр Усовский прислал Кащуке 250 евро и попросил его напечатать на эти деньги флаги, в том числе и террористическиъх организаций ЛНР и ДНР.

Белорусский "политтехнолог" сообщил Кащуке, что деньги на баннеры и флаги - это часть его гонорара за книгу о Сталине. Однако из переписки следует, что в это же время Усовский получил € 100 тысяч евро на выстраивание сети организаций в странах Вышеградской четверки.

Александр Усовский прислал также Кащуке € 500 для того, чтобы тот приобрел камеру Canon, чтобы участники могли снимать свои акции на видео. Видеоматериалы Усовскому были необходимы для отчетности перед своим спонсором - олигархом Малофеевым.

Усовский уговорил Кащуку купить детскую одежду, а 1 сентября 2014 перед камерами облить ее кровью и отправить в Киев президенту Петру Порошенко. План акции предусматривал, что ее участницей будет женщина, которая эмоционально расскажет на камеру, что это кровь - символ крови детей Донбасса и их кровь на руках Порошенко. Усовский предлагал Кащуке за это 400 евро и обещал привлечь внимание к акции журналистов российского государственного телевидения.

В конце концов, Кащука написал Усовскому, что пойдет к почте сам, потому что никто из его соратников не хочет иметь с этим ничего общего и готов выслать фотографию посылки, чтобы эту фотографию могли использовать российские СМИ.

В отчете, который Усовский прислал осенью в 2014 году в Москвы, указано, что за демонстрацию в Будапеште, которую он провел с местными ультранационалистами из партии Йоббик, он заплатил 2,5 тысячи евро.

За две демонстрации в Кошице и в Банска-Бистрице (Словакия) Усовский выставил Москве счет на 6 тысяч евро.

Усовский также поддерживал тесные отношения с людьми из польской ультранационалистической организации Obóz Wielkiej Polski, которая организовала демонстрации против украинских националистов, а ее активисты повредили памятник воинам УПА, расположенный в восточной Польше.

Усовский также придумал, что было бы неплохо принять закон, согласно которому каждый украинец, который собирается получить разрешение на работу в Польше, должен подписать документ о признании УПА преступной организацией. В своем письме в Москву он написал, что предложение получило поддержку у некоторых депутатов польской партии Право и справедливость. Правда, депутаты партии сообщили, что никогда не слышали об Усовском.

Усовский поспешно потратил 100 тысяч евро всего за три месяца, однако, когда приехал в Москву с еще более грандиозными планами, включительно с избранием десяти проросийских депутатов в польский Сейма за каких-то 285 тысяч евро, его ждал неприятный сюрприз.

"Не понимаю, что произошло. Сначала меня похлопали по плечу, потом попросили подождать на лестнице и сообщили, что рассмотрение моего вопроса отложено. При этом у меня в Польше, Чехии и Словакии есть пророссийские активисты, которые работают как часы и хоть завтра могут выйти на баррикады. И у меня нет бюджета ", - жаловался Усовский в письме к своему коллеге.





Александр Усовский (фото - livejournal.com/usovski)

Эксперты говорят, что отстранение Усовского связано с тем, что в конце лета 2014 года за вопросы, связанные с Донбассом и Украиной в целом, в кремлевской администрации стал отвечать Владислав Сурков - серый кардинал Кремля, который постепенно отстранил от власти тогдашнее руководство "республик" Донбасса и отсек людей, связанных с олигархом Константином Малофеевым.

"Возле каждой организации, интересующейся внешней политикой, тусуются такие люди. Деньги получают от бизнеса, который так или иначе связан с государством и нацелен на улучшение своих позиций в глазах Кремля", - объясняет российский политолог Иван Преображенский.

Прекращение преследования случайно совпало с моментом, когда люди, связанные с Малофеевым, сначала оказались в Крыму, а затем - на территории Донбасса. Игорь Гиркин, который занял Славянск и фактически развязал войну, некоторое время работал шефом охраны Малофеева. Украинцы в свое время публиковали материалы прослушивания, в которых Гиркин говорил о Малофееве, как о своем спонсоре.

Позже Малофеев признал, что знаком с одним из лидеров террористов Александром Бородаем, но отрицал, что террорист Гиркин работал в его службе безопасности.



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В октябре 2016 года полиция Черногории задержала несколько десятков человек, которые готовили государственный переворот в стране. Организаторами были сербы, которые в свое время воевали в Донбассе, а также двое граждан России, которые находились в международном розыске. СМИ писали, что за попыткой переворота стоял Малофеев.

10 ноября 2016 года премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

В своих письмах Усовский пишет об участии Малофеева в перевороте как о действительном факте.

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Александр Усовский позиционирует себя как писателя, историка и публициста. Его перу принадлежат книги "Военные преступления Черчилля и Рузвельта" и "Боже, храни Сталина".

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