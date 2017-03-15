Порошенко: Признание Донбасса оккупированным - это конец санкциям

Президент заявил, что взамен признания ОРДЛО оккупированной территорией он предложит принять закон о восстановлении территориальной целостности страны

Признание захваченных боевиками районов Донбасса оккупированной территорией "разрушит минский процесс и похоронит санкции" против государства-агрессора России. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня, 15 марта, на экстренном заседании СНБО.



"Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины снаружи, когда внутри ряд политических сил поставили себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев. Юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс, похоронит международные санкции против РФ, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий", - сказал он.

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Порошенко также сообщил, что будет предлагать принять другой закон, "отвечающий национальным интересам Украины", - закон "о восстановлении территориальной целостности нашего государства".



Глава государства подчеркнул, что за полтора месяца участники блокады "не приблизили, а отдалили" перспективу реинтеграции ОРДЛО. "Не усилили, а ослабили влияние по ту сторону линии соприкосновения. Не развеяли привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников - усилили. Не вернули хотя бы одного пленного - а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так ли? - только ухудшили их положение. Не умерили агрессивность России, а еще более разожгли ее. Не способствовали восстановлению территориальной целостности Украины, а, наоборот, еще больше усложнили эту задачу. Она стала еще дороже, еще тяжелее, еще опаснее", - заявил Порошенко.

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Он добавил, что из-за действий "блокадных атаманов" западные СМИ все чаще описывают Украину "как страну, которой грозит волна неуправляемости и анархии". По словам президента, такая информационная картинка "вполне вписывается" в российскую стратегию дискредитации украинского государства.

Сегодня, 15 марта 2017 года, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными районами Донбасса до полного прекращения боевиками огня и вывода вооружений, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных террористами предприятий.



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