В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы

14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что сегодня Украина предложит разделить списки заложников на категории.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.