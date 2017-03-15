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В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы

15.03.2017 12:49
Участники будут обсуждать вопрос безопасности и освобождение украинских заложников
В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы
Фото: скриншот видео
Сегодня, 15 марта, в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

Ранее сообщалось, что среди обсуждаемых вопросов станет - безопасность и освобождение украинских заложников.

14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что сегодня Украина предложит разделить списки заложников на категории.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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