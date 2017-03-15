Аудит НАБУ: в ЕС поддержали рекомендованного комитетом кандидата

Посол ЕС Хюг Мингарелли поддержал Роберта Сторча как "независимого эксперта", рекомендованного антикоррупционным комитетом Рады

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли выступил в поддержку кандидатуры Роберта Сторча в состав комиссии внешнего контроля по аудиту деятельности НАБУ, ранее рекомендованной Верховной Раде комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Соответствующее заявление посла опубликовано на странице представительства в Facebook.



Мингарелли, в частности, отметил, что Национальное антикоррупционное бюро "проводит хорошую работу в борьбе с коррупцией в стране".



"Крайне важно обеспечить, чтобы запланированный аудит НАБУ проводился независимыми профессионалами, которые были избраны согласно установленным прозрачным процедурам", - заявил он.



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"Тем более, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады уже в декабре 2016 года рекомендовал независимого эксперта для проведения аудита НАБУ", - добавил дипломат.



23 февраля 2017 года Рада не смогла определиться с представителем в комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ. В рейтинговом голосовании кандидатура генерального инспектора Минюста США Роберта Сторча уступила кандидатуре британского юриста Найджела Брауна, на назначении которого настаивают фракции Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Однако для утверждения кандидатуры Брауна в тот день не хватило голосов.



Согласно закону о НАБУ, аудит эффективности ведомства проводится ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Верховная Рада и Кабмин.

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