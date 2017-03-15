Жебривский: Запрет СНБО не затронет граждан на пунктах пропуска

Речь идет только о перекрытии грузового сообщения по железной дороге и автомобильным транспортом в ОРДЛО, сказал глава Донецкой облгосадминистрации

Решение СНБО о запрете движение грузов в ОРДЛО не касается граждан, которые будут пересекать линию разграничения в зоне АТО через блокпосты. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Правильное решение СНБО. Оно снимет напряжение в обществе и расставит много точек. Мы готовы выполнить все решения СНБО, которые будут на нас возложены. Пока не имею разъяснений по всем деталям решения СНБО. Из того, что я понял, будет перекрыто грузовое сообщение по железной дороге и автомобильным транспортом. Движения граждан через КПВВ это не коснется. Но давайте дождемся разъяснений", - сказал Жебривский.

15 марта сообщалось, что решением Совета национальной безопасности и обороны до 13:00 все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты правоохранителями.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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