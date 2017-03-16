Заседание комитета Рады по аудитору для НАБУ состоится завтра

Новая попытка комитета Верховной Рады по противодействию коррупции предложить для голосования кандидатуру аудитора деятельности НАБУ от парламента состоится 17 марта в 14:15 - сразу по завершению заседания Рады. Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат Егор Соболев.

Вчера комитет, по словам Соболева, "обнаружил документационные манипуляции" якобы для продвижения британского юриста Найджела Брауна, о чем был проинформирован спикер Андрей Парубий.

По словам депутата, сегодня около 09:30 он получил от членов комитета из БПП и Народного фронта письменное обращение, в котором они просят назначить внеочередное заседание комитета на 09:15 утра. "То есть 20 минут назад", - уточнил Соболев.

"По закону я должен назначить заседание по требованию не менее трети членов комитета. Но при этом я должен проинформировать других членов комитета о проведении такого заседания не позднее, чем за 24 часа до него... Клептократия не оставляет попыток провести через комитет рекомендацию назначить аудитором Брауна, который обслуживал российских олигархов. Это начало плана по устранению Артема Сытника с должности директора бюро, которое в своих расследованиях выходит на высшее руководство государства", - заявил он", - подытожил он.

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