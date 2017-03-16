Назначение госохраны делегациям будет определять президент

Верховная Рада разрешила президенту самостоятельно определять перечень иностранных делегаций, которым предоставляется госохрана

Верховная Рада разрешила президенту самому определять перечень иностранных делегаций, которым предоставляется госохрана. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в статью 7 закона о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц N2289а в целом, с учетом предложений президента, проголосовали 227 депутатов.



Президент вернул закон в парламент, так как он сохранял старый порядок предоставления госохраны иностранным делегациям.



По действующему порядку, госохрана предоставляется главам других государств, парламентов, правительств, членам их семей, министрам иностранных дел, руководителям и другим представителям международных организаций, которые прибывают в Украину в составе официальных делегаций или по приглашению органов госвласти.



Перечень лиц, которым предоставляется госохрана, определялся президентом Украины по представлению Кабмина. По предложению президента, которое поддержал парламент, такой перечень определяет президент Украины.



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