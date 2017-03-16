Европарламент призвал Россию освободить украинских заложников

Также евродепутаты призвали государство-агрессора прекратить выдавать "всем жителям Крыма российские паспорта"

Европейский парламент осуждает оккупацию Крыма государством-агрессором Россией и призывает Кремль освободить удерживаемых в заложниках граждан Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа Евросоюза.



"Европарламент вновь заявляет об осуждении незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя Россией три года назад. Он осуждает нарушения свободы слова, злоупотребления в отношении СМИ, насильственное навязывание российского гражданства и дискриминационную политику, проводимую так называемыми властями в отношении, в частности, этнического крымскотатарского меньшинства", - говорится в сообщении.



Европарламентарии призвали государство-агрессора прекратить выдавать "всем жителям Крыма российские паспорта" и "без дальнейших промедлений освободить всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, и обеспечить их безопасное возвращение".



В законодательном органе ЕС также потребовали от РФ "немедленно прекратить практику преследования" по отношению к жителям полуострова, протестующим против российской оккупации, в связи с неоднократными случаями "исчезновений" людей, применения пыток и систематического запугивания.



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"Депутаты Европарламента вновь призывают к немедленной отмене постановления так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года о запрете Меджлиса - законного и признанного представительного органа этнических крымских татар, коренного народа полуострова, чьи "права были серьезно нарушены", - отмечается в сообщении.



Также в резолюции Европарламента содержится требование продлить "ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС".



Кроме того, в документе перечислены фамилии 31 гражданина Украины, на освобождении которых настаивают евродепутаты. В частности, в списке присутствуют Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Роман Сущенко, Николай Семена.

15 марта 2017 года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрайзер сообщила, что российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу правозащитников.

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