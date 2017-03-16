В TI осудили нелегитимное заседание антикоррупционного комитета

Правозащитная организация выступает против "циничного пренебрежения прозрачной процедурой", по которой избирается аудитор НАБУ

Transparency International Украина кардинально осуждает сегодняшнее нелегитимное заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, члены которого "пытались протолкнуть "карманного" аудитора" в НАБУ - Найджела Брауна. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАБУ.

Правозащитники потребовали не вносить на рассмотрение Рады кандидатуру Брауна на основании решения сегодняшнего "собрания". Организация выступает против "циничного пренебрежения прозрачной процедурой", по которой избирается аудитор НАБУ.

"Transparency International Украина требует не вносить на рассмотрение парламента кандидатуру Брауна на основании нелегитимного решения, протестует против ручного управления парламентским комитетом и требует назначения аудитора для НАБУ через прозрачную процедуру", - подчеркнули в организации.

Ранее сегодня 13 членов антикоррупционного комитета - представители БПП, НФ, Оппоблока и группы Видродження провели "заседание" комитета без его главы - Егора Соболева, также нарушая регламент. На "заседании" члены комитета рекомендовали Верховной Раде двух кандидатов на должность аудитора НАБУ: Найджела Брауна и Роберта Сторча.

Глава комитета Егор Соболев объявил состоявшееся заседание нелегитимным. "То, что произошло, не было заседанием комитета, и никакие принятые там решения не имеют силы", - подчеркнул он.

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