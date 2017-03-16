Порошенко о суде против РФ в ООН: Это дело займет годы
Президент Петр Порошенко заявил, что иск в Международный суд ООН стал первым шагом Украины для привлечения к ответственности России за преступления, которые она совершила против украинских граждан в Крыму и Донбассе.
Как передает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с главой украинской делегации в Гааге Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, главой Минюста Павлом Петренко, генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком.
"В Международном суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч в результате террористических атак в украинском Донбассе", - сказал Порошенко.
Он поблагодарил за многомесячную работу лучших юристов из МИДа, Минюста, Генпрокуратуры и специалистов Генштаба, Минобороны по подготовке иска Украины.
"К сожалению, это дело не быстрое и это займет даже не месяцы, а годы. Но мы ожидаем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере исключить новые поставки оружия, террористов", - отметил президент.
Зеркаль отметила, что процесс против РФ в суде ООН очень важен, "поскольку первый раз, когда член Совета безопасности ООН отвечает за деятельность, связанную с финансированием терроризма".
Генпрокурор сообщил, что по делу "Украина против РФ" собрано более 800 томов материалов, из них 300 томов под грифом "секретно" и "совершенно секретно". При подготовке материалов для суда было опрошено 1,4 тыс пострадавших, 2 тыс свидетелей, проведено 1,8 тыс судебных экспертиз и получено 100 тыс единиц вещдоказательств, в том числе образцы оружия и военной техники производства РФ, захваченные украинской армией во время боев.
Луценко также сообщил, что ГПУ подготовлены обвинительные акты, которые уже предоставлены главарям террористических организаций и направлены в суд. По его словам, также готовятся сотни представлений в рамках заочного осуждения главарей террористов и предателей украинского народа.
6 марта Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России. Иск был подан 16 января. В документе Украина призвала суд обязать РФ закрыть неконтролируемый участок границы и прекратить все поставки оружия, техники, денег террористам на Донбасс, а также подготовку и отправку в Украину боевиков, участвующих в терактах против мирного населения. Украина также настаивает на прекращении оккупантами притеснений украинцев и крымско-татарского народа в Крыму.
9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд ООН перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.
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