Ассельборн о гибридной войне: Невозможно найти решение без РФ

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн убежден, что дебаты о смягчении санкций против РФ - это философия



"Первое - в этом конфликте невозможно найти решение без России. Я не говорю о решении против России. Но без России мы не найдем решения. Но дебаты о смягчении санкций против РФ - это философия. Это чудо, что у нас есть эти санкции, и никто по-настоящему не пытается молотком их уничтожить в ЕС. Трудно было объединить и консолидировать позицию стольких стран с разной историей и интересами", - сказал он.



Ассельборн не видит преимуществ в усилении давления на страну-агрессора РФ.



"Я не считаю, что усиление санкций против Москвы сейчас принесет мир хоть миллиметр украинской земли. Мы должны быть умными. Это означает показать России, что в экономическом плане ЕС - очень важный игрок. И мы отличаемся от Китая. Мы отличаемся от стран БРИКС, от Индии. Мы в ЕС по-прежнему сильнейшая экономическая сила в мире. Возможно, я ошибаюсь по поводу санкций. Но я не вижу преимуществ в усилении давления. Мы должны показать россиянам, что их реальный интерес в том, чтобы иметь нормальные отношения с нами. Но мы не можем иметь нормальные отношения, не решив проблему войны в Донбассе", - подчеркнул он.



Отвечая на вопрос - можно ли предположить, что реальной целью президента РФ



Он добавил, что в ЕС также есть некоторые проблемы - не только с внешними связями или экстремистами. Отвечая на вопрос - можно ли предположить, что реальной целью президента РФ Владимира Путина является не Украина, а крах Евросоюза, глава МИД Люксембурга сказал: "Вы помните время, когда Россия и Путин говорили о Новороссии? Теперь об этом ни слова. Что мы слышим сейчас? Что российский фронт не направлен на Запад. То есть произошла стабилизация, появилась некая черта. А внешняя политика России... Понимаете, нам очень тяжело. В настоящий момент мы не можем разобраться даже с внешней политикой США. Поэтому очень непросто рассуждать о внешней политике РФ, где мы не понимаем, что может случится через месяц или тем более год".Он добавил, что в ЕС также есть некоторые проблемы - не только с внешними связями или экстремистами.





"Иногда трудно понять, что произошло в Сирии, что произошло с Россией и Турцией. Существует многонаправленность интересов. Но мы, как Евросоюз, должны выступать и стремиться проводить внешние связи на основе норм международного права, демократических ценностей и дипломатической культуры, а не на основе силы, ненависти или принципов эры пост-фактов.Я считаю, что внутри ЕС мы должны больше настаивать на том, чтобы в этом регионе прекратился огонь", - отметил он.







13 марта сообщалось , что масштабные разрушения в Широкино министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сравнил с ситуацией в Ираке.





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