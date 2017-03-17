USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Почти половина украинцев пока верит в дружбу с РФ: инфографика

17.03.2017 12:34
49% респондентов считают, что нормализация отношений между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе
Почти половина украинцев пока верит в дружбу с РФ: инфографика
Фото: EPA

Только 24% опрошенных украинцев считают, что вообще невозможна нормализация двухсторонних отношений между Украиной и страной-агрессором РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с фондом Демократические инициативы.

49% респондентов считают, что нормализация между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе.

10% украинцев ответили, что это может произойти в ближайшее время.

Однако 47% респондентов уверены, что украинско-российские отношения могут улучшиться только при смене власти (президента) в РФ. 

43% ответили, что при условии деоккупации Донбасса.

2222.png

Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

17 марта президент Петр Порошенко заявил, что досрочные парламентские выборы нужны исключительно России, поэтому роспуска Верховной Рады не будет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 