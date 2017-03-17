Почти половина украинцев пока верит в дружбу с РФ: инфографика

49% респондентов считают, что нормализация отношений между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе

Только 24% опрошенных украинцев считают, что вообще невозможна нормализация двухсторонних отношений между Украиной и страной-агрессором РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с фондом Демократические инициативы.

49% респондентов считают, что нормализация между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе.

10% украинцев ответили, что это может произойти в ближайшее время.

Однако 47% респондентов уверены, что украинско-российские отношения могут улучшиться только при смене власти (президента) в РФ.

43% ответили, что при условии деоккупации Донбасса.





Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.





17 марта президент Петр Порошенко заявил , что досрочные парламентские выборы нужны исключительно России, поэтому роспуска Верховной Рады не будет.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.