Почти половина украинцев пока верит в дружбу с РФ: инфографика
17.03.2017 12:34
49% респондентов считают, что нормализация отношений между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе
Фото: EPA
Только 24% опрошенных украинцев считают, что вообще невозможна нормализация двухсторонних отношений между Украиной и страной-агрессором РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с фондом Демократические инициативы.
49% респондентов считают, что нормализация между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе.
10% украинцев ответили, что это может произойти в ближайшее время.
Однако 47% респондентов уверены, что украинско-российские отношения могут улучшиться только при смене власти (президента) в РФ.
43% ответили, что при условии деоккупации Донбасса.
Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
17 марта президент Петр Порошенко заявил, что досрочные парламентские выборы нужны исключительно России, поэтому роспуска Верховной Рады не будет.
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