Геращенко: Нужно помешать РФ продать отжатый в Донбассе уголь

Выход продукции с захваченных украинских предприятий на третьи рынки является грубым нарушением международного права, сказала первый вице-спикер Рады



"Следующим этапом будет попытка реализовывать продукцию с отжатых криминальным путем предприятий на других рынках. ОРДЛО и РФ хотят продавать украденную украинскую продукцию, в первую очередь, горно-металлургического комплекса, угля. Поэтому правительство сейчас обязано разработать жесткий план мероприятий, который сделает невозможным повторное ограбление Украины и не даст шанс ОРДЛО и РФ торговать краденым на внешних рынках", - отметила Геращенко.



Она подчеркнула - важно, чтобы правительство обратило внимание на установление контроля за выдачей сертификатов происхождения товаров, предусмотрело все возможные меры предосторожности для попадания товаров, произведенных на территории ОРДЛО на рынки других стран.



"Выход продукции с украденных украинских предприятий на третьи рынки является грубым нарушением международного права и двусторонних соглашений", - сказала Геращенко.











ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.