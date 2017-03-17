Геращенко: Нужно помешать РФ продать отжатый в Донбассе уголь
17.03.2017 12:58
Выход продукции с захваченных украинских предприятий на третьи рынки является грубым нарушением международного права, сказала первый вице-спикер Рады
Фото: EPA
Захват боевиками украинской собственности на оккупированных территориях - это лишь один из этапов грабежа Украины сепаратистами и Россией. Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.
"Следующим этапом будет попытка реализовывать продукцию с отжатых криминальным путем предприятий на других рынках. ОРДЛО и РФ хотят продавать украденную украинскую продукцию, в первую очередь, горно-металлургического комплекса, угля. Поэтому правительство сейчас обязано разработать жесткий план мероприятий, который сделает невозможным повторное ограбление Украины и не даст шанс ОРДЛО и РФ торговать краденым на внешних рынках", - отметила Геращенко.
Она подчеркнула - важно, чтобы правительство обратило внимание на установление контроля за выдачей сертификатов происхождения товаров, предусмотрело все возможные меры предосторожности для попадания товаров, произведенных на территории ОРДЛО на рынки других стран.
"Выход продукции с украденных украинских предприятий на третьи рынки является грубым нарушением международного права и двусторонних соглашений", - сказала Геращенко.
"Следующим этапом будет попытка реализовывать продукцию с отжатых криминальным путем предприятий на других рынках. ОРДЛО и РФ хотят продавать украденную украинскую продукцию, в первую очередь, горно-металлургического комплекса, угля. Поэтому правительство сейчас обязано разработать жесткий план мероприятий, который сделает невозможным повторное ограбление Украины и не даст шанс ОРДЛО и РФ торговать краденым на внешних рынках", - отметила Геращенко.
Она подчеркнула - важно, чтобы правительство обратило внимание на установление контроля за выдачей сертификатов происхождения товаров, предусмотрело все возможные меры предосторожности для попадания товаров, произведенных на территории ОРДЛО на рынки других стран.
"Выход продукции с украденных украинских предприятий на третьи рынки является грубым нарушением международного права и двусторонних соглашений", - сказала Геращенко.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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