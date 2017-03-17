Мятеж во время агрессии РФ: Порошенко провел параллели с 1918-м

Президент напомнил, как тогдашние политические деятели даже вели переговоры с большевиками о помощи в свержении гетмана Павла Скоропадского

Президент Петр Порошенко в сегодняшнем обращении по поводу столетия начала Украинской революции 1917-1921 годов провел исторические параллели между настоящим и событиями 1918 года, когда ряд украинских сил подняли восстание против гетмана Павла Скоропадского во время внешней вооруженной агрессии, исходившей от российских большевиков.



"Московско-петроградские полчища, словно саранча, туча за тучей двигались в Украину. А некоторые руководители украинского движения тем временем считали, что главное - поднять восстание против гетмана. Его организаторы не брезговали переговорами с ленинским Совнаркомом, предлагая за помощь в мятеже легализовать в Украине большевистскую партию", - сказал он.



По словам президента, "межпартийная борьба и межличностные интриги не прекращались даже тогда, когда украинская власть распространялась не дальше железнодорожной станции, к которой отступил паровоз с членами правительства", а самовольный уход с позиций целой армии "уже не выглядел как экстраординарное событие".



"Военное подразделение могло отказаться выполнять приказы вышестоящего командования, потому что командиру не нравился какой-то министр или так решил солдатский совет. Кто-то переходил на сторону красных, кто-то перебегал к белым. Кто-то просто создавал себе собственную армию, и значительная часть территории Украины оказалась, в конце концов, под властью различных "батек" и "атаманов", с разгулом беззакония и диктатом грубой силы", - отметил Порошенко.

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Также глава государства перечислил причины, которые, по его мнению, привели к утрате Украиной независимости в ходе событий 1917-1921 годов: "ложные идеологические установки: ориентация на федерацию с Россией и дурман социалистической и коммунистической доктрин", "недальновидный, близорукий пацифизм", "нехватка международной поддержки".



"Но главное, что не дало тогда появиться украинскому независимому государству - недостаток внутреннего единства, политические распри, анархия, атаманщина", - подчеркнул президент.

Также сегодня, 17 марта, Порошенко заявил, что монополию на применение силы в Украине имеет только государство и все попытки устроить беспорядки будут пресекаться.



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