Оккупация Крыма: 136 местных депутатов подозревают в госизмене

О подозрении за способствование проведению псевдореферендума сообщено 78 экс-депутатам ВС Крыма и 58 экс-депутатам Севастопольского горсовета

За способствование проведению псевдореферендума в Крыму в марте 2014 года и, как следствие, оккупации полуострова сообщено о подозрении в государственной измене 136 экс-депутатам Верховного Совета АР Крым и Севастопольского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики.



Согласно сообщению, в настоящее время прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах по факту государственной измены бывших депутатами Верховной Рады АР Крым и Севастопольской городского совета, в рамках которых "следствием дается оценка действиям депутатов, приведшим к проведению незаконного референдума на территории полуострова".



"Установлено, что в помещении Верховного Совета АР Крым 6 марта 2014 года в нарушение действующего законодательства Украины депутатами было принято незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума" с определением даты такого волеизъявления. Согласно указанному постановлению, 16 марта 2014 года был проведен незаконный референдум, результатом которого стала временная оккупация территории Крыма и Севастополя, а также их вхождение в состав РФ на правах субъекта федерации", - отметили в прокуратуре.



В настоящее время прокуратурой АР Крым сообщено о подозрении в государственной измене 78 экс-депутатам крымского Верховного Совета и 58 бывшим депутатам Севастопольского горсовета. В суд переданы обвинительные акты в отношении 16 лиц, также в 17 уголовных производствах получены разрешения суда на проведение специального досудебного (заочного) расследования, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Читайте также: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине



"В ближайшее время обвинительные акты в указанных уголовных производствах будут направлены в суд. Одновременно следователями устанавливается полный круг лиц, причастных к фактическому проведению так называемого референдума на полуострове", - говорится в сообщении.

9 марта 2017 года сообщалось, что бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщили о подозрении в госизмене и объявили в розыск.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.