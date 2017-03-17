В ОБСЕ объяснили, почему наблюдатели не работают ночью в Донбассе

Мандат ОБСЕ предусматривает, что миссия при необходимости может работать в круглосуточном режиме, сказал первый замглавы СММ



По его словам, действительно мандат ОБСЕ предусматривает , что миссия при необходимости может работать в круглосуточном режиме.





"СЦКК и стороны на сегодня обеспечивают нашу работу в дневное время, все зависит от них, позволят ли они нам работать в ночное время", - сказал Хуг.



Отвечая на вопрос, получит ли ОБСЕ доступ к неподконтрольному Украине участку границы с РФ в связи с продлением мандата, Хуг ответил: "Могу подвердить наш мандат был продлен. Это четкая политическая воля, всех стран-участниц ОБСЕ, в том числе Украины и РФ поддерживать работу СММ ОБСЕ. Если СЦКК согласятся нам иметь больший доступ, то мы будем иметь больший доступ".







16 марта сообщалось, что постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял решение о продлении действия мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2018 года.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг объяснил, почему наблюдатели не работают в ночное время суток в Донбассе. Об этом он сказал сегодня на брифинге.