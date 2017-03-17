ОБСЕ: в Луганской области нужно открыть еще пункт пропуска - фото
17.03.2017 15:52
Нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести их на круглосуточный режим, сказал первый замглавы ОБСЕ
Фото: osce.org
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил о необходимости открытия большего количества пунктов пропуска в Донбассе на линии разграничения. Об этом он сказал сегодня на брифинге.
"Нужно открыть больше пунктов пропуска, особенно в Луганской области, где есть один дорожный коридор, и то для пешеходов", - сказал Хуг.
По его словам , нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести на круглосуточный режим.
В ночь с 15 на 16 марта 2017 в Станице Луганской остались на ночь более 500 человек, которые не смогли пересечь КПВВ. Они были размещены в помещениях районного дома культуры, МЧС и железнодорожного вокзала станции Кондрашевская-Новая.
"Нужно открыть больше пунктов пропуска, особенно в Луганской области, где есть один дорожный коридор, и то для пешеходов", - сказал Хуг.
По его словам , нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести на круглосуточный режим.
В ночь с 15 на 16 марта 2017 в Станице Луганской остались на ночь более 500 человек, которые не смогли пересечь КПВВ. Они были размещены в помещениях районного дома культуры, МЧС и железнодорожного вокзала станции Кондрашевская-Новая.
Фото: facebook.com/Станично-Луганская РГА
По информации LIGA.net, люди за последние три дня вынуждены стоять в очереди около восьми часов.
"Многим становится плохо, не выдерживают, как эта война надоела уже", - сказал LIGA.net пенсионер Алексей.
18 января 2017 года вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко передала новому главе ОБСЕ Себастьяну Курцу обращение жителей Луганской области с просьбой поспособствовать открытию первого автомобильного пункта пропуска в регионе.
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