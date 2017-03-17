ОБСЕ: в Луганской области нужно открыть еще пункт пропуска - фото

Нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести их на круглосуточный режим, сказал первый замглавы ОБСЕ





По его словам , нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести на круглосуточный режим. По его словам , нужно продлить время работу пунктов пропуска, а по возможности перевести на круглосуточный режим.





В ночь с 15 на 16 марта 2017 в Станице Луганской

В ночь с 15 на 16 марта 2017 в Станице Луганской остались на ночь более 500 человек, которые не смогли пересечь КПВВ. Они были размещены в помещениях районного дома культуры, МЧС и железнодорожного вокзала станции Кондрашевская-Новая.





Фото: facebook.com/Станично-Луганская РГА





По информации LIGA.net , люди за последние три дня вынуждены стоять в очереди около восьми часов.





"Многим становится плохо, не выдерживают, как эта война надоела уже", - сказал LIGA.net пенсионер Алексей.





18 января 2017 года вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко передала новому главе ОБСЕ Себастьяну Курцу обращение жителей Луганской области с просьбой поспособствовать открытию первого автомобильного пункта пропуска в регионе.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил о необходимости открытия большего количества пунктов пропуска в Донбассе на линии разграничения. Об этом он сказал сегодня на брифинге."Нужно открыть больше пунктов пропуска, особенно в Луганской области, где есть один дорожный коридор, и то для пешеходов", - сказал Хуг.