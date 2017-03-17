Заседание комитета по НАБУ провалилось: не пришли депутаты БПП

На заседание антикоррупционного комитета, на котором планировалось повторно предложить Раде кандидатуру аудитора НАБУ, пришли только 9 членов из 24

Запланированное на сегодня, 17 марта, на 14:15 заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, на котором должны были повторно предложить парламенту кандидатуру аудитора деятельности НАБУ, так и не состоялось, поскольку на него пришли только девять народных депутатов - членов комитета из 24. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.



В частности, не явились депутаты от Блока Петра Порошенко, ранее требовавшие созвать заседание. Один из членов комитета от БПП Татьяна Рычкова ранее сегодня сообщила в своем Facebook, что не сможет в 14:15 быть на заседании комитета, поскольку с 14:00 должна присутствовать на партийном съезде.







Нардеп Виктор Чумак, один из немногих пришедших на заседание, предложил собраться в понедельник, 20 марта. Он отметил необходимость решить вопрос с проектом постановления о кандидатуре аудитора НАБУ, иначе представители БПП, по его словам, попробуют во вторник снова поставить на голосование так называемое решение, принятое на фейковом заседании комитета 16 марта.





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Глава комитета Егор Соболев в свою очередь пообещал повторно собрать заседание, если под таким требованием подпишется треть членов комитета.

16 марта антикоррупционный комитет провел так называемое заседание, на котором рекомендовал Раде рассмотреть две кандидатуры на должность аудитора НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна (последнего активно лоббируют фракции коалиции). Собрание, проведенное представителями БПП, Народного фронта и группы Возрождение, фактически не являлось заседанием, поскольку состоялось без главы комитета и без уведомления его членов за сутки, что является нарушением парламентского регламента.

Тогда Соболев заявил, что принятые на собрании решения не имеют никакой силы, полноценное заседание состоится в пятницу, 17 марта. Однако в четверг вечером коалиция попыталась включить вопрос назначения аудитора НАБУ в повестку дня заседания. Попытка провалилась: "за" проголосовали лишь 205 депутатов при 226 минимально необходимых.

Фото: LIGA.net

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