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Оккупанты передали Украине 12 осужденных из Крыма

17.03.2017 17:32
Речь идет о гражданах Украины, которые были осуждены украинскими судами, но после аннексии Крыма оказались на оккупированной территории
Оккупанты передали Украине 12 осужденных из Крыма
Фото: facebook.com/m.chaplyga

Россия передала Украине из мест отбывания наказаний временно оккупированного Крыма 12 осужденных. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Как рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, осужденные находятся на нейтральной территории.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ также сообщает, что передача состоялась на контрольно-пропускном пункте Гоптовка Белгородской области.

Ранее заместитель министра юстиции Сергей Петухов уточнил, что речь идет не о политзаключенных. "Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины и имеют право вернуться на территорию Украины", - отметил Петухов.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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