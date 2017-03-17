Оккупанты передали Украине 12 осужденных из Крыма

Речь идет о гражданах Украины, которые были осуждены украинскими судами, но после аннексии Крыма оказались на оккупированной территории

Россия передала Украине из мест отбывания наказаний временно оккупированного Крыма 12 осужденных. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Как рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, осужденные находятся на нейтральной территории.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ также сообщает, что передача состоялась на контрольно-пропускном пункте Гоптовка Белгородской области.

Ранее заместитель министра юстиции Сергей Петухов уточнил, что речь идет не о политзаключенных. "Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины и имеют право вернуться на территорию Украины", - отметил Петухов.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Украина и РФ согласовали передачу 18 заключенных из Крыма

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.