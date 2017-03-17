Построенная на Чонгаре телевышка начала передавать сигнал на Крым

Технически вышка позволяет транслировать шесть-семь мощных радиопрограмм, а также 32 канала цифрового телевидения

Сооруженная вблизи пункта пропуска Чонгар 150-метровая телекоммуникационная вышка начала передавать сигнал на южные районы Херсонской области и часть временно оккупированного Россией Крыма. Торжественное открытие телевышки состоялось сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



"Технически вышка позволяет транслировать шесть-семь мощных радиопрограмм, а также 32 канала цифрового телевидения. Радиус возможного действия сигнала составляет: для радио - 120-130 км и 80 км - уверенного приема, для телевидения - 50-60 км", - говорится в сообщении.





Как отметили в министерстве, лицензии на право вещания получили НТКУ Украинское радио (Херсонский филиал) 100,7 МГц, ТК Атлант-СВ 101,4 МГц, Радио крымских общин (Радио Крым.Реалии) 105,9 МГц и местное ТРО София 107,8 МГц.



Присутствовавший на церемонии открытия министр информационной политики Юрий Стець сообщил, что после проведения конкурса на цифровое телевидение высота чонгарской телевышки будет увеличена до 200 м.



"С 92 до 110 метров в этом году будет увеличена и высота вышки в Чаплинке. Также рассматривается возможность строительства еще одной вышки на административной границе с Крымом. Планируется, что в течение года количество радиостанций, вещающих на Крым, будет увеличена вдвое", - цитирует Стеця пресс-служба Министерства информполитики.





В свою очередь глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце "будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе".



По результатам конкурса на Крым на постоянной основе будут вещать от четырех до шести украинских телерадиокомпаний, добавили в Министерстве информполитики.

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20 февраля 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что к концу этого года в Донбассе и Херсонской области должны появиться три новые телевышки.

Фото: mtot.gov.ua



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