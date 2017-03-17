Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине

Улучшение отношений с Россией возможно только после разрешения кризиса в Украине, отметила канцлер ФРГ

Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта.



Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель.



Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения.



Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России.



Ранее сегодня на сайте Совета Евросоюза было опубликовано заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, касающее ся аннексии Крыма. ЕС по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.