Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине
Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта.
Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель.
Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России.
Ранее сегодня на сайте Совета Евросоюза было опубликовано заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, касающее ся аннексии Крыма. ЕС по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.
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