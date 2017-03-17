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Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине

17.03.2017 20:47
Улучшение отношений с Россией возможно только после разрешения кризиса в Украине, отметила канцлер ФРГ
Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине
Ангела Меркель, Дональд Трамп (фото - EPA)

Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта.

Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель.

Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России.

Ранее сегодня на сайте Совета Евросоюза было опубликовано заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, касающее ся аннексии Крыма. ЕС по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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