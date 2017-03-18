Против удерживаемого в Крыму Панова применяют пытки - МИД

В МИД осудили оккупантов за решение оставить украинцев Панова и Захтея под стражей и за недопуск к ним консулов

У Министерства иностранных дел Украины есть информация, что против задержанного в Крыму украинца Евгения Панова применяются пытки. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает Радио Свобода.



Евгения Панова и Андрея Захтея задержали в 2016 году за якобы подготовку диверсий. Они остаются под стражей.



"Отказ российских органов власти разрешить украинским консулам встречу с Пановым и Захтеем является грубым нарушением Венской конвенции о консульских отношениях и Консульской конвенции между Украиной и Россией, а также очередным доказательством систематического игнорирования Российской Федерацией прав незаконно удерживаемых граждан", - сказала Беца.



15 февраля стало известно, что Панова и Захтея этапировали из Лефортово в Крым.