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Против удерживаемого в Крыму Панова применяют пытки - МИД

18.03.2017 08:22
В МИД осудили оккупантов за решение оставить украинцев Панова и Захтея под стражей и за недопуск к ним консулов
Против удерживаемого в Крыму Панова применяют пытки - МИД
Евгений Панов и Андрей Захтей (фото - скриншот)

У Министерства иностранных дел Украины есть информация, что против задержанного в Крыму украинца Евгения Панова применяются пытки. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает Радио Свобода.

Евгения Панова и Андрея Захтея задержали в 2016 году за якобы подготовку диверсий. Они остаются под стражей. 

"Отказ российских органов власти разрешить украинским консулам встречу с Пановым и Захтеем является грубым нарушением Венской конвенции о консульских отношениях и Консульской конвенции между Украиной и Россией, а также очередным доказательством систематического игнорирования Российской Федерацией прав незаконно удерживаемых граждан", - сказала Беца. 

15 февраля стало известно, что Панова и Захтея этапировали из Лефортово в Крым.

О задержании Панова стало известно 10 августа, когда ФСБ объявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Панова ФСБ назвала "одним из организаторов предотвращенных терактов". Тогда же был задержан и второй фигурант дела - водитель Андрей Захтей.

По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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