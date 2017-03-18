Против удерживаемого в Крыму Панова применяют пытки - МИД
У Министерства иностранных дел Украины есть информация, что против задержанного в Крыму украинца Евгения Панова применяются пытки. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает Радио Свобода.
Евгения Панова и Андрея Захтея задержали в 2016 году за якобы подготовку диверсий. Они остаются под стражей.
"Отказ российских органов власти разрешить украинским консулам встречу с Пановым и Захтеем является грубым нарушением Венской конвенции о консульских отношениях и Консульской конвенции между Украиной и Россией, а также очередным доказательством систематического игнорирования Российской Федерацией прав незаконно удерживаемых граждан", - сказала Беца.
15 февраля стало известно, что Панова и Захтея этапировали из Лефортово в Крым.
О задержании Панова стало известно 10 августа, когда ФСБ объявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Панова ФСБ назвала "одним из организаторов предотвращенных терактов". Тогда же был задержан и второй фигурант дела - водитель Андрей Захтей.
По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.
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