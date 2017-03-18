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В Украину вернулись моряки-украинцы из затонувшего у Ливии судна

18.03.2017 14:54
Все украинцы, которые были на борту ANNA, спаслись, сегодня они вернулись в Украину
В Украину вернулись моряки-украинцы из затонувшего у Ливии судна
Фото: ShipSpotting

Сегодня в Украину вернулись украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Семерых украинцев, которые были на борту судна, спасли. 

Потерпевших обеспечили бесплатным проживанием в гостинице в Ливии, питанием и помогли в оформлении документов, необходимых для выезда из страны. 

Инцидент произошел 28 февраля этого года. 

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