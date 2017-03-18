USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Марьинке в результате обстрела оккупантами есть разрушения

18.03.2017 19:59
В результате обстрела Марьинки и Красногоровки есть разрушения жилых домов, гаражей и сельскохозяйственных зданий
В Марьинке в результате обстрела оккупантами есть разрушения
Фото: dn.npu.gov.ua
В результате ночного обстрела Марьинке и Красногоровки в Донецкой области оккупантами есть разрушения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Больше всего пострадали улицы Героев Чернобыля, Юбилейная в Марьинке и Лермонтова в Красногоровке. Повреждены окна, крыши жилых домов и сельскохозяйственные здания. По улице Лермонтова в Красногоровке разрушен гараж.

Обстрелы квалифицированы по ст. 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

"По улицам постоянно патрулируют правоохранители и обнаруживают новые разрушения домов, где никто не проживает. Полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений", - отмечают в полиции.

PM626image001.jpg
Фото: dn.npu.gov.ua

Боевики сегодня, 18 марта, накрыли огнем жилой частный сектор Авдеевки. Также была обстреляна старая часть Авдеевки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 