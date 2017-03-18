В Марьинке в результате обстрела оккупантами есть разрушения
18.03.2017 19:59
В результате обстрела Марьинки и Красногоровки есть разрушения жилых домов, гаражей и сельскохозяйственных зданий
Фото: dn.npu.gov.ua
В результате ночного обстрела Марьинке и Красногоровки в Донецкой области оккупантами есть разрушения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Больше всего пострадали улицы Героев Чернобыля, Юбилейная в Марьинке и Лермонтова в Красногоровке. Повреждены окна, крыши жилых домов и сельскохозяйственные здания. По улице Лермонтова в Красногоровке разрушен гараж.
Обстрелы квалифицированы по ст. 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
"По улицам постоянно патрулируют правоохранители и обнаруживают новые разрушения домов, где никто не проживает. Полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений", - отмечают в полиции.
Фото: dn.npu.gov.ua
Боевики сегодня, 18 марта, накрыли огнем жилой частный сектор Авдеевки. Также была обстреляна старая часть Авдеевки.
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