В Марьинке в результате обстрела оккупантами есть разрушения

В результате обстрела Марьинки и Красногоровки есть разрушения жилых домов, гаражей и сельскохозяйственных зданий

В результате ночного обстрела Марьинке и Красногоровки в Донецкой области оккупантами есть разрушения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.





Больше всего пострадали улицы Героев Чернобыля, Юбилейная в Марьинке и Лермонтова в Красногоровке. Повреждены окна, крыши жилых домов и сельскохозяйственные здания. По улице Лермонтова в Красногоровке разрушен гараж.





Обстрелы квалифицированы по ст. 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.





"По улицам постоянно патрулируют правоохранители и обнаруживают новые разрушения домов, где никто не проживает. Полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений", - отмечают в полиции.









Фото: dn.npu.gov.ua









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