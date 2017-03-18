В Ивано-Франковске арестован подозреваемый в пособничестве ЛНР
18.03.2017 21:45
В Ивано-Франковске арестован мужчина, которого подозревают в информировании группировки ЛНР о дислокации и перемещении ВСУ в Донбассе
Фото - iStock/Global Images Ukraine
В Ивано-Франковске арестовали подозреваемого в информировании террористов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.
48-летнего жителя Луганской области подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической группе, организационное и иное содействие деятельности террористической группы), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов и взрывных устройств) УК Украины. В частности арестованного подозревают в сборе и передаче информации с целью создания условий для обстрелов населенных пунктов и военнослужащих ВСУ в Донбассе, информировании о дислокации и перемещения военной техники Вооруженных Сил Украины.
В прокуратуре также отмечают, что по месту своего жительства мужчина хранил боеприпасы и взрывные устройства, которые в ходе проведения обыска были изъяты сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области.
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