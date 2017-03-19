НАПК внесли в перечень подлежащих охране Нацгвардией объектов

Кабмин внес здание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в перечень органов госвласти, подлежащих бесплатной охране Национальной гвардией

Кабмин внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечень органов государственной власти, подлежащих бесплатной охране Национальной гвардией. Об этом говорится в сообщении к постановлению №155 от 16 марта, размещенному на правительственном портале.

Для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу: г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 включены правительством в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Нацгвардией.

Это аргументируется тем, что принятие данного решения обусловлено, в частности, и тем, что в данных помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установление правительственной связи в кабинетах руководства, что требует надлежащей охраны.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создал рабочую группу для мониторинга системы электронного декларирования.

28 февраля 2017 года сообщалось, что во время второй волны электронного декларирования, которая завершится в апреле, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.



Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в интервью LIGA.net заявила, что заложенных в бюджете на 2017 год средств - 61 млн грн - не хватит на модернизацию системы электронного декларирования.

Читайте полное интервью - Корчак: Гройсману стоит меньше опираться на слухи и популизм

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