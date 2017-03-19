Песков: Отношения с Украиной не так уж и важны

Пресс-секретарь Путина считает, что сроки примирения России с Украиной не слишком важны

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает неважным вопрос о сроках примирения страны-агрессора с Украиной. Об этом он заявил РБК.

"Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы (о восстановлении дружеских отношений с Украиной, - ред.). Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится", - считает Песков.



После этого пресс-секретарь Путина заявил о "важности Украины для России в экономическом и гуманитарном плане".



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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