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В Крым поехали только украинцы с оккупированных территорий - Тука

20.03.2017 04:58
По словам министра, если информация о посещении депутатами из Украины Крыма подтвердится, то СБУ и МИД будут работать по уже существующему алгоритму
В Крым поехали только украинцы с оккупированных территорий - Тука
Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что с визитом в оккупированный Крым ездили украинцы с оккупированных территорий. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.

"Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды ", то есть с неконтролируемых территорий - Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", - заявил Тука.

Как пояснил министр, если информация подтвердится, то у СБУ вместе с МИД есть алгоритм действий в рамках законодательства.

Ранее стало известно, что Служба безопасности проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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