СБУ о войне России против Украины: Нет уже "русского мира"

Россия максимально против Украины использует четыре составляющие гибридной войны, отметили в СБУ

Страна-агрессор Россия использует против Украины четыре составляющие гибридной войны. Об этом в эфире 5 канал сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, это экономическая, политическая, военная и информационная составляющие.

"Экономическую (используют, - ред.) - мы видим последствия определенные от того, что происходит в Донецке и Луганске, политическую они используют, в том числе и политиков наших, и пытаются расшатывать ситуацию изнутри. Нет уже этого "русского мира"…Они пытаются дискредитировать украинскую власть и Украину, как государство", - сказал Тандит.

По его словам, относительно информационной составляющей, то она глобальная, поскольку используются и украинские каналы в предоставлении информации, и соцсети, и различные акции.

"Это необъявленная война может наоборот сплотить украинцев", - сказал Тандит.

Читайте также: Морпехи показали, что сделал "русский мир" с Широкино: видео

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.