СБУ о войне России против Украины: Нет уже "русского мира"
Страна-агрессор Россия использует против Украины четыре составляющие гибридной войны. Об этом в эфире 5 канал сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
По его словам, это экономическая, политическая, военная и информационная составляющие.
"Экономическую (используют, - ред.) - мы видим последствия определенные от того, что происходит в Донецке и Луганске, политическую они используют, в том числе и политиков наших, и пытаются расшатывать ситуацию изнутри. Нет уже этого "русского мира"…Они пытаются дискредитировать украинскую власть и Украину, как государство", - сказал Тандит.
По его словам, относительно информационной составляющей, то она глобальная, поскольку используются и украинские каналы в предоставлении информации, и соцсети, и различные акции.
"Это необъявленная война может наоборот сплотить украинцев", - сказал Тандит.
Читайте также: Морпехи показали, что сделал "русский мир" с Широкино: видео
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:30
-
08:47
-
09:25
-
09:01
-
08:24